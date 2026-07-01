Pakistan'da dershanenin çatısı çöktü, 14 çocuk hayatını kaybetti

Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Khawaja Imran Nazir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lahor'un Kahna bölgesindeki etüt merkezinin çatısının çöktüğünü ve bu esnada içeride 35 ila 40 öğrenci olduğunu belirtti.

Enkazdan çok sayıda öğrencinin kurtarıldığını aktaran Nazir, hastaneye kaldırılan 19 öğrenciden 14'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin ise yaralı olduğunu bildirdi.

Nazir, hayatını kaybeden öğrencilerin 7 ila 12 yaşlarında olduğu bilgisini paylaştı.

Pencap Enformasyon Bakanı Azma Bokhari, ilk raporların özel ders merkezinin kayıt dışı olduğunu ve yıkılmaya yüz tutmuş bir çatının altında, özel mülkiyete ait bir konutta faaliyet gösterdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Pakistan genelinde yaygın olan bu tür merkezlerde çocuklar, normal okul saatleri dışında ek ders alıyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.