Pakistan'da intihar saldırısı: 9 polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis aracına düzenlenen intihar saldırısında 9 emniyet mensubu hayatını kaybetti, 11'i yaralandı.

Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Kaççi ve Sibi bölgelerinin sınırında bulunan Bolan'da köprü üzerindeki polis aracına intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu 9 polis yaşamını yitirdi, 11'i yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.