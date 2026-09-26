Pakistan'da kanlı baskın: Polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Pakistan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen ağır silahlı bir grup, stratejik konumdaki polis kontrol noktasına baskın gerçekleştirdi. Saldırganların roketatar ve otomatik silahlarla başlattığı ani baskına güvenlik güçleri karşılık verse de çıkan şiddetli çatışmada 11 polis memuru şehit oldu, çok sayıda personel de yaralandı.

Bölgede güvenlik alarmı ve dev operasyon

Kanlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye güvenlik ekibi ve tıbbi yardım personeli sevk edildi. Yaralı polisler çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla kaçış güzergahları abluka altına alındı. Ordu ve polis ekiplerinin katılımıyla bölgede hava destekli geniş çaplı bir arama-tarama faaliyeti başlatıldı.

Saldırıyı üstlenen henüz çıkmadı

Olayın ardından eyalet yönetimi ve emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamalarda, güvenlik güçlerini hedef alan bu kalleş eylemin cezasız kalmayacağı vurgulandı. Ülkedeki terör eylemlerini artıran radikal gruplardan henüz resmi bir üstlenme gelmezken, emniyet birimleri saldırının arkasındaki yapıları ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir inceleme sürdürüyor.