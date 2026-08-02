Pakistan’da karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı

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Polisin açıklamasına göre, bir saldırgan üzerindeki patlayıcı düzenekle karakola girmeye çalıştı ancak güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Bunun üzerine saldırganın üzerindeki patlayıcı düzeneği karakolun girişinde infilak ettirdiği belirtildi.

Polis, saldırının bölgede gençler tarafından düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.