Pakistan'da muson felaketi: Can kaybı 785'e ulaştı!

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 785'e, yaralı sayısının ise 978'ye yükseldiğini açıkladı.

Çok sayıda ev ve altyapı tesisinde hasar meydana geldi

Yaklaşık iki aydır süren yağışların yol açtığı ani sel baskınları, heyelan ve yapı çökmeleri nedeniyle çok sayıda ev ve altyapı tesisinde hasar meydana geldiği bildirildi. Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi. Yetkililer, riskli bölge sakinlerine gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.