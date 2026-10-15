Pakistan'da çatısı çöken okulda bilanço ağırlaşıyor

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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver şehrinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Kentteki özel bir okulda, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan ve çatı kısmında çökme yaşandı. Yerel hastane yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, felaket sonucunda 27 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti.

Yerel sağlık yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların 13 yaşında veya daha küçük çocuklar olduğunu açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtilirken, bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yaralılar için hastanede acil durum ilan edildi

Olayın ardından yaralıların tedavi altına alınması için hastanede acil durum ilan edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, arama kurtarma ekipleri de çöken çatının enkazında kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yaralıların bir bölümünün hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirirken, enkaz altında kalan kişilerin durumuna ilişkin çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin çoğu çocuk

Facianın en ağır bilançosu öğrenciler arasında yaşandı. İlk belirlemelere göre yaşamını yitiren 28 kişiden 27’sinin öğrenci olması, olayın boyutunu ortaya koydu.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.