Pakistan'da ordunun en üst düzey görevi için yetkiler artırıldı
Pakistan'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından onaylanan anayasa değişikliğiyle ordunun en üst düzey görevi için yetkiler artırıldı.
Pakistan'da yargı sistemi ve askeri düzene ilişkin değişiklikler içeren anayasa değişikliği, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından onaylandı.
Pakistan’da ordunun en üst rütbeli makamının yetkileri genişletildi
"27. Anayasa Değişikliği Yasası" ismiyle meclis ve senatodan geçen yasa, yargı sistemi ve orduda emir komuta zincirinde kapsamlı değişiklikler içeriyor.
