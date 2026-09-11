Pakistan’da ordunun gücü yeniden tanımlanıyor: Yeni komuta düzeni ne söylüyor?

Yeni sistemin getirdiği en radikal değişim, karar alma mekanizmasındaki keskin merkezileşme. Daha önce esas olarak kuvvetler arası koordinasyon görevi gören üst düzey askeri yapı, artık yerini yetkileri genişletilmiş güçlü bir komuta makamına bırakıyor. Böylece kara, hava ve deniz unsurlarının ortak askeri faaliyetlerinde kararların tek bir merkezde toplanmasının önü açılıyor.

Bu aceleci dönüşümün arkasında Pakistan’ın her an patlamaya hazır güvenlik ortamı gizli. Hindistan'la yaşanan kronik gerilimler, sınır hatlarındaki askeri hareketlilik ve iki ülke arasındaki nükleer caydırıcılık politikaları, kuvvetler arasındaki kopukluğu bir lüks haline getirmiş durumda. Özellikle kısa sürede karar verilmesi gereken bir kriz anında, farklı komuta kanalları yerine tek bir merkezin bulunması askeri açıdan büyük bir hız ve avantaj vaat ediyor. Ancak merkezi komuta güçlendirilirken, bu ağırlığın hangi kuvvetin üzerinde yoğunlaşacağı sorusu ciddi bir tartışmayı beraberinde getiriyor.

Kara Kuvvetleri’nin gölgesi ağırlaşıyor

Pakistan’da bu denklemin nereye evrileceğini görmek için ülkenin askeri tarihine bakmak yeterli. Bağımsızlıktan bu yana Kara Kuvvetleri, sadece savunma politikalarının değil, siyasi hayatın da en etkili aktörü oldu. Yeni düzenlemenin merkezindeki tepe makamın Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile fiilen aynı kişide birleşmesi de bu tarihsel tabloyu yeniden pekiştiriyor.

Buradaki temel risk, hava ve deniz kuvvetlerinin önemini kaybetmesinden ziyade, en kritik stratejik kararların sadece ‘karacı’ bir bakış açısıyla şekillenmesi ihtimali. Pakistan'ın deniz güvenliği, hava gücü ve füze kapasitesi gibi alanlardaki uzmanlıklarının bu yeni devasa merkezde yeterince temsil edilmemesi, zaman içinde kuvvetler arasındaki kurumsal dengeyi tamamen bozabilir. Üst düzey atamalardan terfilere kadar merkezi yetkinin genişlemesi, diğer kuvvetlerin kendi içindeki hareket alanını da kaçınılmaz olarak daraltacaktır. Bu nedenle düzenlemenin gerçek sonuçları, yasa metninden ziyade önümüzdeki yıllarda oluşacak fiili teamüllerle anlaşılacak.

Nükleer güç ve sivil otoritenin sınavı

Denklemi daha da hassaslaştıran unsur, Pakistan’ın nükleer silahlara sahip bir güç olması. Burada sadece konvansiyonel bir ordunun sevk ve idaresi tartışılmıyor; stratejik caydırıcılığın yönetimi de aynı güvenlik mimarisinin içerisine alınıyor. Nükleer karar süreçlerinde sivil makamların nihai anayasal sorumluluğu korunsa bile, askeri kanadın karar mekanizmasındaki ağırlığı arttıkça sahadaki pratik kağıt üzerindeki metinlerden çok daha farklı bir görünüm kazanabilir.

Ordunun tarihsel olarak bu kadar baskın olduğu bir siyasi sistemde, yeni komuta düzeninin yaratacağı kurumsal ağırlık zaman içerisinde mevcut sınırların ötesine taşınma riski barındırıyor. Düzenlemenin en tartışmalı tarafı da tam olarak burası; Askeri yetkinin bu denli merkezileşmesi, seçilmiş hükümet açısından ne anlama gelecek?

Pakistan'da ordu-siyaset ilişkisi hiçbir zaman olağan bir sivil-asker modeliyle yürümedi. Darbeler ve perde arkası müdahalelerle sakatlanan bu geçmiş, yeni sisteme sadece ‘ordu daha etkin çalışacak’ iyimserliğiyle bakmayı engelliyor. Güçlü bir askeri hiyerarşi kriz dönemlerinde hükümetin karar alma kapasitesini destekleyebilir; ancak aynı yapı, sivil otoritenin askeri kurum üzerindeki denetimini zayıflatacak şekilde kullanılırsa bambaşka bir vesayet doğurabilir.

Asıl değişim zaman içinde ortaya çıkacak

Özetlemek gerekirse; karşımızda teknik ya da bürokratik bir reform yok. Yapılan hamle, ülkenin güvenlik kararlarının kim tarafından ve hangi ağırlıkla alınacağını yeniden tanımlıyor. Pakistan'ın önünde şimdi iki farklı ihtimal bulunuyor. Birincisi, kuvvetler arasında dengeli bir koordinasyon sağlayarak ordunun operasyonel kapasitesini artıran profesyonel bir sistem. İkincisi ise ordunun zaten yüksek olan kurumsal ağırlığının tek bir merkezde toplanarak sivil siyaseti tamamen nefessiz bırakması.

İkinci ihtimalin gerçekleşmesi halinde, tartışma artık sadece Pakistan'ın nasıl yönetildiğiyle sınırlı kalmayacak; ülkenin siyasi sisteminde ordunun sahip olduğu gücün hangi mekanizmalarla sınırlandırılacağı sorusu yeniden hayati bir gündem maddesi haline gelecektir. Yeni komuta makamının önümüzdeki dönemde nasıl kullanılacağı, Pakistan'da askeri güç ile sivil otorite arasındaki ilişkinin geleceği açısından en net turnusol kağıdı olacaktır.