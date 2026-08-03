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Pakistan'da polis karakolu önünde patlama: 14 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis karakolu önünde meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
DHA
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Pakistan'da polis karakolu önünde patlama: 14 ölü
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Pakistan basını, Hayber Pahtunhva’nın Swat bölgesindeki bir polis karakolu önünde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yetkililer, karakola girmeye çalışırken polisler tarafından durdurulan bir saldırganın, üzerinde taşıdığı patlayıcıları infilak ettirdiğini açıkladı.

Patlamada aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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