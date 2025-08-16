  1. Ekonomim
Pakistan'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 330'a yükseldi

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 330'a yükseldi.

Pakistan'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 330'a yükseldi
Geo News kanalının haberine göre, arama kurtarma ekipleri, ülkenin kuzeyinde gece boyunca heyelan ve ani sel baskınları yüzünden yıkılan evlerde birçok cansız bedene ulaştı.

Sellerde 330 kişi yaşamını yitirdi

Seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı Hayber Pahtunhva eyaletinde 307, Gilgit Baltistan bölgesinde 12, Azad Keşmir bölgesinde ise 11'e çıktı.

Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, 32 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Yetkililer, ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını verdi.

