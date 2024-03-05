Pakistan'da şiddetli kar yağışı 35 kişiyi öldürdü

Hafta sonu Pakistan'ın uzak bölgelerinde başlayan yağmur ve dondurucu kar yağışı nedeniyle 35 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Afet yönetimi yetkilileri, ölenler arasında 22 çocuğun da bulunduğunu ve bunların çoğunun evlerini kaplayan toprak kaymasında ezildiğini belirtti.

Aşırı hava koşulları Pakistan'ın kuzey ve batı bölgelerini vurdu, yolları tıkadı ve yüzlerce evin hasar görmesine neden oldu.

Uzmanlar, Pakistan'ın Mart ayında genellikle nemli olması nedeniyle kar karşısında şaşkın olduklarını belirtirken, ülkenin meteoroloji dairesinin eski müdürü Mushtaq Ali Shah,olağandışı koşulları iklim değişikliğine bağladı.

Kuzeybatı Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Kirk bölgesinin sakini olan Hajit Shah, mahallesinde daha önce yalnızca bir kez kar gördüğünü söyleyerek, "Hatırlayabildiğim kadarıyla 25-30 yıl önce birkaç dakika hafif kar yağmıştı" dedi.

Yetkililer, şiddetli yağışların çoğunluğu Hayber Pakhtunkhwa ve güneybatı Belucistan eyaletinde olmak üzere, 150 evin tamamen yıkıldığını ve 500 evin de kısmen hasar gördüğünü söyledi.

Bazı ilçelerde elektrikler tamamen kesildi.

Khyber Pakhtunkhwa eyalet hükümeti, etkilenen bölgelere yardım malzemesi sağladı ve yaralılara ve ölenlerin ailelerine maddi yardım yapılacağını duyurdu.

Pakistan meteoroloji departmanı haftalık tahmininde, bu haftanın geri kalanında ülkenin çoğu yerinde "çoğunlukla soğuk ve kuru hava" beklendiğini, ancak Belucistan ve Keşmir'in bazı bölgelerinde "tepelerde kar yağışı" görülmesinin beklendiğini söyledi.