Pakistan'da trene silahlı saldırı: 450'den fazla yolcu rehin alındı

Pakistan'ın güneybatısında yüzlerce yolcuyu taşıyan trene militanlar saldırdı. Saldırı sonucu makinist yaralandı. AFP, 450 yolcu rehin alındığını bildirdi.

Yetkililer, Pakistan'ın güneybatı Belucistan eyaletindeki Quetta'dan Hayber-Pahtunhva'daki Peşaver'e giden trene ateş edildiğini söyledi.

Militan bir ayrılıkçı grup olan Belucistan Kurtuluş Örgütü (BLA) yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendi ve güvenlik güçleri de dahil olmak üzere trendeki yüzlerce kişiyi rehin aldıklarını söyledi.

Hükümet sözcüsü Shahid Rind, saldırının Bolan bölgesinde, tren eyaletin başkenti Quetta'dan kuzeydeki Peşaver kentine giderken meydana geldiğini söyledi.

Makinistin yaralanmasının ardından trenin ıssız bir bölgede durduğunu söyleyen Rind, saldırıya karşılık vermek üzere Bolan'a takviye birliklerin gittiğini de sözlerine ekledi. Daha fazla ayrıntı vermeyen Rind, trenin ve yolcuların durumunun hemen netleşmediğini söyledi.