Pakistan'da tüp patladı: 12 ölü
Pakistan'da tüp patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralandı.
AA
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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir dükkanda tüp patlaması sonucu 12 kişi öldü, 13 kişi ağır yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Lasbela bölgesindeki işlek bir caddede yer alan bir dükkanda tüp patladı.
Patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ağır yaralandı.
Patlama sebebiyle caddedeki 7 dükkanda yangın çıkarken 25 motosiklette ve çevredeki binalarda hasar oluştu.