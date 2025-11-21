  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Pakistan'da tutkal fabrikasında korkunç patlama: 15 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Pakistan'da tutkal fabrikasında korkunç patlama: 15 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Faisalabad kentinde bulunan bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pakistan'da tutkal fabrikasında korkunç patlama: 15 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, Malikpur bölgesindeki fabrikada olan patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını, çıkan yangının çevredeki binalara sıçradığını belirtti.

15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Patlamada 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, patlamanın etkisiyle bölgedeki 7 evin hasar gördüğünü, fabrika ile bitişikteki evlerin çatılarının çöktüğünü kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma komisyonunun oluşturulduğu duyuruldu.

Kripto para piyasasında sert düşüş: Bitcoin ve Ethereum alarm veriyorKripto para piyasasında sert düşüş: Bitcoin ve Ethereum alarm veriyorEkonomi
Düzenli gelir ve uzun vadeli strateji: Temettü yatırımcılığıDüzenli gelir ve uzun vadeli strateji: Temettü yatırımcılığıEkonomi

 

Dünya
Trump, Ukrayna'ya 1 hafta süre verdi! İşte ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı için hazırladığı 28 maddelik barış planı
ABD'nin Rusya-Ukrayna için hazırladığı 28 maddelik barış planı açıklandı
Gazze’nin merkezi İsrail bombardımanıyla sarsıldı
Gazze’nin merkezi İsrail bombardımanıyla sarsıldı
AB, ABD’nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki gösterdi
AB, ABD’nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki gösterdi
Zelenskiy, Macron, Starmer ve Merz’le barış planını değerlendirdi
Zelenskiy, Macron, Starmer ve Merz’le barış planını değerlendirdi
İsrail, Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için ekip kuruyor
İsrail, Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için ekip kuruyor
Beyaz Saray: ABD, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak
Beyaz Saray: ABD, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak