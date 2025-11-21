Pakistan'da tutkal fabrikasında korkunç patlama: 15 kişi hayatını kaybetti
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Faisalabad kentinde bulunan bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, Malikpur bölgesindeki fabrikada olan patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını, çıkan yangının çevredeki binalara sıçradığını belirtti.
15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Patlamada 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, patlamanın etkisiyle bölgedeki 7 evin hasar gördüğünü, fabrika ile bitişikteki evlerin çatılarının çöktüğünü kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma komisyonunun oluşturulduğu duyuruldu.