Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi

Pakistan'da şiddetli muson yağışları nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlardaki bilanço artmaya devam ederken, ülkenin Pencap eyaletinde daha önce benzeri görülmemiş bir sel felaketi yaşandı. Şiddetli muson yağışlarının etkili olduğu Hindistan'ın da Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerindeki barajlarda bulunan fazla suyu boşaltma kararı almasıyla Pakistan'ın Pencab eyaleti genelinde sel meydana geldi.

Yüzlerce köy sular altında kalırken, milyonlarca dönüm tarlalardaki tarım ürünleri de selden zarar gördü. Yetkililer, olayda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin kaybolduğunu aktarırken, 600 binden fazla kişinin de tahliye edildiğini belirtti.

Yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi

Eyalet yetkilileri, Hindistan'dan yapılan uyarı sonrasında söz konusu nehirlerin yakında yaşayan yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiğini aktardı. Yerel kaynaklar, yürütülen tahliye çalışmalarında teknelerin köyden köye dolaşarak bölge sakinlerini ve çiftlik hayvanlarını güvenli bölgelere sevk ettiğini, bu şekilde sellerde mahsur kalan 32 binden fazla kişinin kurtarıldığını aktardı.

Pakistan Başbakanı Şerif afet bölgesini ziyaret etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pencab'da selden etkilenen bölgeleri havadan gözlemleyerek durum değerlendirmesinde bulundu ve yardım çalışmalarını yönetti. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral Inam Haider Malik de bu sırada Başbakan Şerif'e afete ilişkin detaylı bir bilgilendirme sundu. Şahbaz incelemeleri sonrasında bütün gerekli önemlerin alınması ve afetzedelerin canları ile mallarının güven altına alınması ile gerekli yerlerde yardım çalışmalarının yoğunlaştırılmasına yönelik talimatlar verdi.

Haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 822'ye yükseldi

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, son verilerle birlikte muson yağışlarının neden olduğu afetler sonucunda Haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 822'ye, yaralananların bin 88'ye yükseldiği, 7 bin 465 hanenin ise hasar gördüğü belirtildi.