  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Pakistan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: Görüşmeler devam ediyor
Takip Et

Pakistan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: Görüşmeler devam ediyor

Pakistan, ABD ve İran arasındaki gerilimi azaltmak için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Pakistan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: Görüşmeler devam ediyor
Takip Et

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde ABD ve İran arasındaki gerilimi azaltmak için görüşmelerin devam ettiğini doğruladı. Andrabi, "Taraflar arasında özellikle Hürmüz Boğazı ve gerilimi azaltma konusunda görüşmeler devam ediyor" dedi.

"Tüm tarafları İslamabad Mutabakat Zaptı'na geri getirmek için azami çaba gösteriyoruz" diyen Pakistanlı Sözcü, ülkesinin anlaşmanın taraflarını teknik görüşmeler yapma taahhütlerine tam olarak uymaya teşvik ettiğini belirtti.

İspanya'da orman yangınları sonrası ulusal acil durum sona erdiİspanya'da orman yangınları sonrası ulusal acil durum sona erdiDünya

 

Numan Kurtulmuş'tan "süreç yasası" ve "genel af" açıklamasıNuman Kurtulmuş'tan "süreç yasası" ve "genel af" açıklamasıGündem

 