Pakistan’dan Orta Doğu için kritik hamle: Başbakan Şerif’ten bölgesel istikrar diplomasisi

İslamabad yönetimi, Orta Doğu’da suların durulması adına yürüttüğü mekik diplomasisini en üst seviyeye taşıdı. Başbakan Şahbaz Şerif, yaptığı resmi açıklamada, bölgedeki çatışmaların sadece taraflara değil, küresel barış ve ekonomiye de onarılamaz zararlar verdiğini belirtti. Şerif’in bu çıkışı, özellikle Suudi Arabistan ziyareti ve bölgesel liderlerle gerçekleştirdiği temasların ardından gelmesi sebebiyle, Pakistan’ın kriz çözümünde üstlenmek istediği "kolaylaştırıcı" rolün bir parçası olarak değerlendiriliyor.

“Diplomatik çabaların artık bir seçenek değil, zorunluluk”

Başbakan Şerif, diplomatik çabaların artık bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu ifade ederek taraflara seslendi. Silahların gölgesinde çözüm bulunamayacağını vurgulayan Şerif; Pakistan’ın, bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte adil ve sürdürülebilir bir barış için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu yineledi. İslamabad’ın bu duruşu, Pakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içindeki ağırlığını barış odaklı bir diplomasi için kullandığı şeklinde yorumlanıyor.

Ekonomik ve insani boyut vurgusu

Şerif’in açıklamasındaki en dikkat çekici noktalardan biri de çatışmaların ekonomik yansımaları oldu. Savaşın enerji fiyatları ve küresel tedarik zinciri üzerindeki baskısına değinen Başbakan, insani yardım koridorlarının açılması ve sivil can kayıplarının durdurulması için vaktin daraldığını hatırlattı. Pakistan hükümetinin, bölgedeki diplomatik misyonları aracılığıyla barış yanlısı aktörleri bir araya getirme hedefi, uluslararası ajandada Pakistan’ın en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.