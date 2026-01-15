Pakistan’ın iklim hedefleri için 566 milyar dolarlık yatırım gerekiyor

Pakistan Yurtdışı Yatırımcılar Ticaret ve Sanayi Odası (OICCI) tarafından düzenlenen “Pakistan Yeşil Taksonomisi (PGT) ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Açıklama Kılavuzları” programında ülkenin iklim hedefleri masaya yatırıldı.

Programa üst düzey iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantı sonrasında OICCI’den yapılan açıklamada, Pakistan Merkez Bankası’nın (SBP) 2024’te açıkladığı PGT kapsamındaki çevre hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ülkenin 565,7 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Pakistan’ın çevre hedefleri ve PGT uyumu

Çevre hedefleri arasında sera gazı emisyonlarının yüzde 17 oranında koşulsuz ve yüzde 33 oranında koşullu azaltılması, elektrikli araç kullanımının yüzde 30 artırılması ve enerjide yüzde 60 oranında yenilenebilir kaynaklara geçiş bulunuyor.

Açıklamada, ESG Açıklama Kılavuzu’nun yayımlanmasının ve listedeki firmaların PGT ile uyumlu hâle getirilmesinin, sürdürülebilirliği belgelendirmeyi güçlendirmek, şeffaflığı artırmak ve Pakistan’ın iklim geçişiyle ilgili çevre taahhütlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

PGT ise iklim değişikliğinin etkilerini azaltma, sürdürülebilir su kullanımı, ekosistemin korunması, kirliliğin önlenmesi ve arazi yönetimi gibi alanlarda hedeflerin belirlenmesi için bir sınıflandırma sistemi sunuyor.