Pakistan’ın nükleer füzesi uçuş testini başarıyla tamamladı

Deniz BİLGEN

Hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarını taşıyabilecek şekilde tasarlanan Ababeel füze sisteminin test uçuşuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Pakistan'ın caydırıcılığını daha da güçlendirmek için geliştirilen füzenin uçuş testinin başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada balistik füze sisteminin test uçuşunda ‘çeşitli tasarım, teknik parametreler ve farklı alt sistemlerin performans değerlendirmesinin doğrulanmasının’ amaçlandığı belirtildi.

S-400 füze savunmasını aşmak için geliştirildi

Karadan karaya orta menzilli balistik füze olan Ababeel, Hindistan’ın anti-balistik füze sistemlerine yanıt olarak geliştirildi. Askeri uzmanlar konvansiyonel ve nükleer saldırı yeteneğine sahip Ababeel füzesinin özellikle Hindistan'ın S-400 füze savunmasını geçmek için geliştirildiğini belirtiyor. Füze sistemiyle ilgili olarak konuşan kaynaklar, testin Pakistan’ın nükleer gücünün mühendislik alanında son yirmi yılın en önemli kilometre taşı olduğuna dikkat çekti. Analistler, füze testinin başarılı geçmesinin Pakistan’ın hedefleme seçeneklerindeki gelişmeyi temsil ettiğini belirterek, bu durumun Hindistan’ın balistik füze savunmasını zorlaştıracağına dikkat çekti.

Çin’in CSS-7 SRBM’si ile birçok özelliği paylaşıyor

Ababeel'in gelişiminin 2000'li yılların ortalarında başladığı tahmin ediliyor. Füze sisteminin temel tasarımı, Pakistan'ın Shaheen II ve Shaheen III gibi diğer katı yakıtlı MRBM'lerinin yanı sıra Çin'in CSS-7 SRBM'si ile birçok özelliği paylaşıyor. 2010 yılında BBC, Pakistanlı mühendislerin Çin'in yardımıyla "MIRV teknolojisini geliştirmenin ileri aşamalarında olduklarını" bildirmişti. MIRV, tek bir füzenin, her biri farklı hedeflere saldırmak üzere ayrı ayrı programlanmış birden fazla savaş başlığı taşımasına olanak tanıyan teknoloji.