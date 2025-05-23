Pakistanlı kadın dağcı Kiani, dünyanın en yüksek 12'nci zirvesine tırmandı

Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, kadın dağcı Kiani, akşam saatlerinde başladığı tırmanışını sıfırın altına düşen derecelerdeki soğuk ve yoğun kar yağışı altında tamamlayarak Kanchenjunga'nın zirvesine ulaştı.

Dağcı Kiani, dünyanın en yüksek 12'nci zirvesine tırmandı

Kiani, 8 bin 586 metre yüksekliğindeki Kanchenjunga’nın yanı sıra Everest, K2, Broad Peak, Nanga Parbat, Gasherbrum I ve II, Annapurna, Lhotse, Manaslu, Makalu ve Cho Oyu zirvelerine de tırmanarak, dünyanın en yüksek 14 zirvesinden 12’sine ulaşmış oldu.

Zirveden inişinin ardından açıklama yapan Kiani, "Bu zirve yalnızca kişisel bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Pakistan’daki ve dünyanın dört bir yanındaki tüm kız çocukları ve kadınlara bir mesaj. Sandığınızdan daha güçlüsünüz." ifadelerini kullandı.

Kiani, Shishapangma ve Dhaulagiri dağlarının da zirvelerine ulaşarak dünyanın en yüksek 14 zirvesine tırmanma hedefini tamamlamak istiyor.

Dağcılığın en zorlu meydan okuması: 14 zirve

Dünyada deniz seviyesinden 8 bin metre yüksekte 14 zirve bulunuyor. Bunlar, Çin ile Nepal arasındaki Himalayalar ve Çin ile Pakistan arasındaki Karakurum Dağları üzerinde yer alıyor.

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'in (8 bin 848 metre) yanı sıra K2 (8 bin 611 metre), Kangchenjunga (8 bin 586 metre), Lhotse (8 bin 516 metre), Makalu (8 bin 485 metre), Cho Oyu (8 bin 188 metre), Dhaulagiri (8 bin 167 metre), Manaslu (8 bin 163 metre), Nanga Parbat (8 bin 126 metre), Annapurna (8 bin 91 metre), Gasherbrum 1 (8 bin 80 metre), Broad Peak (8 bin 51 metre), Gasherbrum 2 (8 bin 35 metre) ve Shishapangma (8 bin 27 metre) zirveleri, "8 binlikler" olarak da adlandırılıyor.

Dağcılığın en zorlu meydan okuması kabul edilen zirvelerin hepsine tırmanabilen az sayıda yüksek irtifa dağcısı bulunuyor.