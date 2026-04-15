Pakistanlı üst düzey heyet ABD-İran müzakerelerini görüşmek için İran'a gitti

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir başkanlığındaki üst düzey Pakistan heyeti, İslamabad'dan Tahran'a hareket etti.

Pakistanlı heyetin, ABD'den İran'a bir mesaj ileteceği ve Tahran-Washington arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili istişarelerde bulunmak için İran'a geleceği aktarıldı. Heyetin, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından karşılanacağı bilgisi verildi.