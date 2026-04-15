  3. Pakistanlı üst düzey heyet ABD-İran müzakerelerini görüşmek için İran'a gitti
Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki heyetin, ABD'den İran'a bir mesaj iletmek ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri planlamak üzere İran'a doğru yola çıktığı duyuruldu

Haber Merkezi
AA
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir başkanlığındaki üst düzey Pakistan heyeti, İslamabad'dan Tahran'a hareket etti.

Pakistanlı heyetin, ABD'den İran'a bir mesaj ileteceği ve Tahran-Washington arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili istişarelerde bulunmak için İran'a geleceği aktarıldı. Heyetin, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından karşılanacağı bilgisi verildi.

