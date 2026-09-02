Palantir CEO’sundan Ukrayna hamlesi: Yeni savunma şirketine ilk büyük yatırım

Palantir Technologies CEO’su Alex Karp, Ukrayna’nın eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov’un başlattığı yeni savunma teknolojileri girişimine yatırım yapacak. Karp’ın şirketin ilk büyük yatırımcısı olması, Ukrayna’da savaş sırasında geliştirilen teknolojilerin ülke sınırlarının ötesine taşınması açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Girişimin henüz kamuoyuna açıklanmış bir adı veya net biçimde belirlenmiş faaliyet alanı bulunmuyor.

Ukrayna’nın savaş deneyimi teknolojiye aktarılacak

Yeni şirketin temel amacı, Ukrayna’nın Rusya ile savaş sırasında kazandığı teknoloji ve modern savaş deneyiminden yararlanmak olacak.

Fedorov’un ekibinden yapılan açıklamaya göre girişim, savaş sürecinde elde edilen bilgi birikimini ürün ve teknolojilere dönüştürerek Ukrayna’nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve müttefik ülkelere de katkı sağlamayı amaçlıyor. Fedorov, savaş sırasında savunma teknolojileriyle doğrudan çalıştıklarını ve teknolojinin modern çatışmaların yapısını nasıl değiştirdiğini sahada gözlemlediklerini belirtti.

Dronlar ve yapay zekâ öne çıkıyor

Ukrayna’daki savaş, insansız hava araçlarının kullanımının yaygınlaşması ve cephede teknolojiye dayalı operasyonların hız kazanmasıyla savunma teknolojileri açısından önemli bir dönüşüm yarattı. Fedorov da görev süresi boyunca özellikle insansız hava araçları ve yapay zekâ alanındaki gelişmelerin desteklenmesiyle tanındı. Yeni girişimin, bu deneyimin daha geniş kapsamlı savunma teknolojilerine aktarılması üzerine kurulması planlanıyor.

Karp ile Fedorov’un iş birliği yeni bir aşamaya taşınıyor

Alex Karp ile Mykhailo Fedorov arasındaki iş birliği yeni değil. İki isim daha önce Ukrayna'nın savunma teknolojileri alanındaki çalışmalarında birlikte hareket etti. Palantir de Ukrayna’ya yönelik teknoloji desteği sağlayan şirketler arasında yer aldı. Karp, daha önce Ukrayna’daki teknoloji ve savunma ekosistemine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunmuş, ülkenin savaş sırasında geliştirdiği yeteneklere dikkat çekmişti.

Yeni şirket Ukrayna’yı güçlendirmeyi hedefliyor

Fedorov’un yeni girişimi yalnızca ticari bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde, Ukrayna’nın savunma kapasitesini geliştirmeyi ve elde edilen deneyimi müttefik ülkelere aktarmayı hedefliyor.

Şirketin öncelikli amaçları arasında Ukrayna'nın savunma gücünü artırmak, müttefiklerin kapasitesine katkı sağlamak ve modern savaş teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek bulunuyor.