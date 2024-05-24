Palm Beach'teki temizlikçilerin kazançları dudak uçuklattı: Yılda 250 bin dolar kazanan var

New York ve diğer yüksek vergili eyaletlerden Florida'ya kitlesel servet göçü, Florida'nın elit bölgelerinde özellikle Palm Beach'te ev personeli için rekor talep yarattı.

Personel ajanslarına göre, kahyaların yanı sıra dadılar, şefler, şoförler ve kişisel güvenlik için talep arttı. Ancak, zengin ev sahipleri için en büyük karmaşa temizlikçi sıkıntısı.

Florida'ya göç eden zenginlerin çoğu büyük evler satın aldı ve şimdi onları temizleyecek insanlara ihtiyaç duyuyor. Oteller, tatil köyleri ve işletmeler de temizlik personeli için yarışıyor.

Personel şirketlerine göre, Palm Beach ve Güney Florida'daki temizlik görevlilerinin maaşları genellikle 150 bin doları aşıyor ve malikane sahipleri arasında teklif savaşları yaygınlaşıyor.

Bazı ajanslara göre, temizlik görevlilerinin ücreti 2020'de saatte yaklaşık 25 dolar iken bugün saatte 45 veya 50 dolara fırladı.

"Hiç böyle bir şey görmedim"

Palm Beach, Miami, New York ve diğer yerlerde ev personeli yerleştiren The Wellington Agency'nin kurucusu April Berube CNBC'ye yaptığı açıklamada “30 yıldır personel yerleştiriyorum ve hiç böyle bir şey görmedim. Özellikle Palm Beach ve Miami'ye taşınan insanlardan böyle bir patlama gördük” dedi.

Palm Beach'te, zengin evlerinde deneyimi olan temizlik görevlileri, sağlık hizmetleri ve fazla mesai de dahil olmak üzere yan haklarla birlikte genellikle yılda 120 bin ila 150 bin dolar arasında kazanıyor.

Berube, “Temizlikçiler için bu harika bir şey. Ancak bizim için son derece zor. Ciddi bir kıtlık var” dedi.

Berube, zenginler için çalışan temizlikçilerin, evin içinde sessizce ve fark edilmeden nasıl hareket edeceklerinden, antikaları, sofra takımlarını ve güzel sanat eserlerini nasıl dikkatlice temizleyeceklerine ve ince çarşafları nasıl düzgün bir şekilde yıkayıp ütüleyeceklerine kadar son derece özel becerilere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Üst düzey temizlik becerilerini öğretmek ve daha fazla temizlik görevlisi yetiştirmek için bir okul açmayı düşündüğünü söyleyen Berube, ancak personel bulmaya çalışmakla meşgul olduğu için zamanı olmadığını söyledi.

250 bin dolar kazanan var

Personel yerleştirme şirketi Lily Pond Services'in kurucusu Melissa Psitos, yakın zamanda Florida'dan bir müşterisinin yıllık 75 bin dolara bir temizlikçi tutmayı umduğunu ancak bulamayınca sonunda piyasa için makul olan 110 bin dolar ödediklerini söyledi.

Psitos, genellikle diğer temizlikçi ve çamaşırcılardan oluşan bir kadroyu yönetmeye yardımcı olan yönetici temizlikçilerin daha da fazla kazanabildiğini söyledi.

Psitos, Palm Beach'te fazla mesai dahil yılda 250 bin dolar kazanan bir baş kahya tanıdığını söyledi.

Yeterli arzın olmadığını söyleyen Psitos, zengin ev sahipleri arasında teklif savaşlarının yaygın hale geldiğini belirtti.