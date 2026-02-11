  1. Ekonomim
Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 tekne alabora oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 tekne alabora oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Panama Sahil Güvenliği, Kolombiya'ya doğru giden göçmenleri taşıyan 2 teknenin, Panama açıklarında alabora olduğunu açıkladı.

Yetkililer, 16 göçmenin bulunduğu teknede ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 1 kişinin hastaneye sevk edildiğini ifade ederken geriye kalan 12 kişi hakkında ise hiçbir bilgi paylaşmadı.

Son bir yılda göçmenlerin Güney Amerika'daki ülkelerine geri dönmeye çalışmasıyla tersine göçte artış yaşanıyor.

