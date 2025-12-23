Panama Kanalı liman anlaşması tehlikeye girdi

Financial Times'ın haberine göre, Panama Kanalı’ndaki limanları da kapsayan 23 milyar dolarlık küresel liman devri anlaşması, Çin devletine ait denizcilik devi Cosco’nun çoğunluk hissesi talebi nedeniyle tehlikeye girdi.

Konuya yakın kaynaklara göre, BlackRock ve Akdeniz Nakliyat Şirketi (MSC), Cosco’nun bu talebinde ısrar etmesi halinde CK Hutchison’dan limanları satın alma planından çekilmeyi değerlendiriyor.

Hong Kong merkezli CK Hutchison, mart ayında aralarında Panama Kanalı’ndaki iki limanın da bulunduğu 23 ülkedeki 43 limanı BlackRock ve MSC’nin iştirakiyle oluşturulan konsorsiyuma satacağını açıklamıştı.

Mart ayındaki ilk anlaşma şartlarına göre BlackRock, Panama Kanalı’nın her iki ucundaki limanlarda kontrol hissesi alacak, MSC ise Asya, Avrupa ve Orta Doğu’daki 41 Çin dışı limanın çoğunluk sahibi olacaktı.

Görüşmelerin halen sürdüğü, nihai sonucun ise 2026’da ABD-Çin ilişkilerinin seyrine bağlı olacağı ifade ediliyor.