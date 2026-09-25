Panama Kanalı’nda geçiş rekoru: 50 millik su yolu için 5 milyon dolarlık fatura

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Pasifik ile Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlayan yaklaşık 50 millik (80 kilometre) Panama Kanalı, son dönemlerin en ağır işletme kriziyle karşı karşıya. İklim değişikliği ve El Nino hava olayının getirdiği kuraklık sebebiyle kanalı besleyen göllerdeki tatlı su seviyeleri kritik eşiğin altına geriledi. Bu durum, kanal idaresinin günlük gemi trafiğini ve taşıma kapasitelerini sert şekilde kısıtlamasına neden oldu.

Günlük kısıtlamalar bekleme sürelerini uzattı

Kanal yönetiminin su tasarrufu sağlamak adına günlük transit geçiş sayılarını düşürmesi, bölgede devasa bir gemi kuyruğu oluşturdu. Günlerce sıra beklemek istemeyen ya da zaman hassasiyeti yüksek yük taşıyan lojistik firmaları, kanal idaresinin düzenlediği özel açık artırma slotlarına yöneldi.

Açık artırmada tarihi rekorlar kırılıyor

Rezervasyonsuz geçiş yapmak isteyen ya da sırasını öne çekmeyi hedefleyen şirketler arasındaki rekabet, geçiş bedellerini daha önce görülmemiş seviyelere çıkardı. Geçtiğimiz dönemde ortalama 55 bin dolar seviyesinde olan açık artırma bedelleri katlanarak arttı ve tek bir geçiş slotu için 5,3 milyon dolara varan rekor ödemeler kaydedildi.

Küresel tedarik zincirinde maliyet baskısı

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine ev sahipliği yapan bu stratejik su yolundaki aksamalar; enerji, gıda ve tüketim malları sevkiyatında nakliye maliyetlerini tırmandırıyor. Kanalda yaşanan bu tıkanıklık ve yükselen geçiş maliyetleri, küresel pazarlarda son ürün fiyatlarına doğrudan yansıma riski taşıyor.