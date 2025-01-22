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Panama: Trump'ın kanala ilişkin söylemleri BM Şartı'nı ihlal ediyor

Panama yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı geri alacağına dair söylemlerini eleştirerek, bu ifadelerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini öne sürdü.

Haber Merkezi
AA
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Panama: Trump'ın kanala ilişkin söylemleri BM Şartı'nı ihlal ediyor
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The New York Times gazetesinin haberine göre, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazdı.

Mulino, mektupta, BM Şartı'nın üye devletlerin "toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığa" karşı tehdit veya güç kullanımını yasaklayan maddelerine atıfta bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının BM Şartı'nı ihlal ettiğini ileri süren Mulino, bu tür tehdit veya güç kullanımı gibi eylemlerin BM'nin amacına aykırı olduğu vurgusu yaptı.

Ne olmuştu?

ABD'nin yeni başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği “Panama Kanalını geri alma” konusuna da değinerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Panama lideri Mulino ise 20 Ocak'ta X hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın açıklamalarına "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadeleriyle tepki göstermişti.

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