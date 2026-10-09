Panama'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde başkent Panama City'nin de etkilendiği 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı verildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı verildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ
Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı verildi.