Panama'da 7,7 büyüklüğündeki depremde 15 öğrenci hafif yaralandı

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Montalvo, Cocle eyaletinde basına yaptığı açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Penonome kentindeki Alberto Zuniga Okulu'nda 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığını, çöken bir otelde ise can kaybının olmadığını vurgulayan Montalvo, ülke genelinde kayıp kişi bildirilmediğini ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Montalvo, depremde ülkenin farklı bölgelerinde evlerin, kamu binalarının, kiliselerin, hastanelerin ve yolların hasar gördüğünü, su arıtma tesislerinin de etkilendiğini belirtti.

Bu arada, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'da Rio Grande'nin 8 kilometre kuzeybatısında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Panama'da meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların sayısı 95'i aştı.

1 ila 3 metre yüksekliğinde dalgalar görülebilir

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) geniş çaplı tsunami tehlikesinin sona erdiğini duyururken, Panama Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü kıyı bölgelerinde 1 ila 3 metre yüksekliğinde dalgalar görülebileceğini bildirdi.

Yetkililer, Isla Canas, Los Santos'un güney kıyıları ve Veraguas sahil şeridindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlara kıyıdan uzaklaşarak yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Panama Kanalı, depremden sonra operasyonların normal şekilde sürdüğünü duyurdu.

Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Panama'daki deprem nedeniyle güvenlik gerekçesiyle operasyonları durdurulan Tocumen Uluslararası Havalimanı, yaklaşık iki saatlik askıya alma işleminin ardından hava trafiğine yeniden açıldı.

Havalimanı idaresinden yapılan açıklamada, altyapı ve kule güvenlik kontrollerinin tamamlanmasıyla uçuşların kademeli olarak başladığı bildirildi.

Alınan geçici durdurma kararının, terminal altyapısında oluşabilecek muhtemel aksaklıkların önüne geçmek ve hava seyrüsefer hizmetlerindeki olası sıkışıklığı yönetmek amacıyla uygulandığı ifade edildi.

Panama'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı yapılmıştı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino X hesabından yaptığı açıklamada, halka sakin kalma çağrısında bulunmuştu.

Ulusal basına göre, Panama'nın güneyinde yerel saatle 12.56'da 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yerel makamlar ve acil durum ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.