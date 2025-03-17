Panama'da trafo patlaması nedeniyle ülke karanlığa gömüldü

Ulusal basında çıkan habere göre, La Chorrera kentindeki Pan Am Santrali'nde trafo patlaması sonucu ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, santraldeki hasarın büyük olduğunu belirtti.

Mulino, "Boquete'de elektriksiz kaldım. Affedilemez bir durum. Aldığım bilgiye göre hasar çok büyük. Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) ve Enerji Sekreterliğinden derhal rapor isteyeceğim, buna göre harekete geçecekler. Bu kadar kötü hizmet yeter." ifadesini kullandı.

ASEP Direktörü Zelmar Rodriguez Crespo ise ülkenin büyük bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin trafo patlamasından kaynaklandığını teyit ederek, sorunun çözümü için ekiplerin çalıştığını açıkladı.

Panama'da benzer bir olay 2023'te yaşanmış ve ülke genelindeki elektrik kesintisi milyonlarca kişiyi uzun süre karanlıkta bırakmıştı.