Pandemi iş hayatını kökten değiştirdi: Rahat kıyafetler iş ilanlarında zirvede

Pandemi sonrası da hız kazanan iş hayatındaki giyim tarzında rahatlığın ön plana çıkmasıyla dünyanın birçok yerinde kavramlar değişti.

Küresel işe alım platformu Indeed'in verilerine göre, Birleşik Krallık'ta iş giyimindeki değişiklik işverenleri de çalışanlar kadar rahat giyim kurallarına yöneltiyor.

Pandeminin yanı sıra, itici güçler arasında iş gücünde Z kuşağının artan ağırlığı ve teknoloji sektörünün de diğer mesleklere yönelik etkisi yer alıyor.

Pandemi sonrası zirvede

Temmuz 2025'te, Birleşik Krallık'taki iş ilanlarının yüzde 3,3'ünde “rahat giyim” kavramları yer alıyordu. Bu, pandemi öncesi (2020 senesinden önceki) rakamların on katından fazla oluyor. Sık kullanılan ifadeler arasında 'smart casual' (Spor-şık) veya 'dress for your day' (Gününe göre giyin) yer alıyor. Bu terimler pandeminin başlarında hızla arttı ve 2023'ün başlarında zirve yaptı.

Pandemi öncesinde, rahat giyime yapılan atıflar iş ilanlarının yüzde 1'inden azında yer alıyordu ve 2019'un ilk yarısında oran sadece yüzde 0,2'ydi. Ancak Mayıs 2021'den beri hiçbir zaman yüzde 3'ün altına düşmedi.

“Pandemi, ne giydiğimizi bile etkiledi”

Indeed ekonomistleri Callam Pickering ve Jack Kennedy'nin iş giyimine yönelik yazılarında, “Pandemi, Birleşik Krallık'ta insanların çalışma biçimlerinde yaygın değişiklikleri tetikledi; nerede ve nasıl çalıştığımıza dair beklentileri, hatta ne giydiğimizi bile etkiledi" diye belirtiliyor ve şöyle devam ediyorlar:

"İşverenler için esnek bir giyim politikası işyeri kültürü hakkında çok şey söyleyebilir. Ve rekabetçi bir işe alım ortamında, kıyafette dahi esneklik sunmak en iyi yetenekleri çekmeye yardımcı olabilir.”

Tüketici bilimi ve analitiği uzmanı Dr. Abbey Bartosiak-Ison, Euronews Business’a yaptığı değerlendirmede, pandemi öncesinde birçok şirketin kâra daha fazla odaklandığını, iyi oluşu ise çoğu zaman ikinci plana ittiğini vurgulayarak şunları söylüyor:

"Pandemi sırasında odak dramatik biçimde değişti; değişmek zorundaydı. Yaygın belirsizlik ve artan kaygı ortamında, evden çalışanlar dış görünüşten ziyade sağlık, aile ve verimliliğe öncelik verdi.”

Daha kalıcı bir eğilim

Callam Pickering ve Jack Kennedy, pandeminin iş yerindeki giyim standartlarındaki bu değişimi hızlandırdığını, ancak bu dönüşümün daha geniş toplumsal ve kültürel değişimlerle desteklenmeye devam ettiğini öne sürdü.

Örneğin, milenyaller (1981-1996 arası doğan Y kuşağı) ve Z kuşağı (1997-2013 arası doğan nesil) yakında iş gücü içindeki en büyük iki kuşak olacak ve birçoğu artık güç ya da etki sahibi pozisyonlarda. Daha yaşlı meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında, rahat bir giyim kuralını tercih etme olasılıkları daha yüksek. Buna ek olarak, uzun süredir geleneksel ofis normlarına direnen teknoloji kültürü diğer sektörleri de etkiliyor. Silikon Vadisi uzun zamandır kapüşonlular ve spor ayakkabılarla anılıyor. Yaratıcılık ve rahat bir çalışma ortamı, geleneklerden daha öncelikli tutuluyor.

Rahat giyim en çok bakım, pazarlama ve medya rollerinde

2020'den 2023'e kadar, en az yüzde 20 uzaktan çalışmaya imkân tanıyan iş ilanlarında rahat giyimden bahsedilme olasılığı daha yüksekti.

Ve 2025'te de profesyonel kıyafete dair beklentiler hâlâ mesleğe göre büyük ölçüde şekilleniyor. Kişisel bakım ve evde sağlık, pazarlama, medya ve iletişim ile eğitim ve öğretim, rahat giyimin anıldığı ilan oranlarının yüksek olduğu sektörler arasında.

İş giyimine yönelik tutumlar bölgeye göre de değişiyor. Rahat giyimin anıldığı iş ilanlarının en yüksek payı Kuzey İrlanda'da kaydedildi; onu İngiltere'nin Kuzeybatısı ve Doğu Midlands izledi. Londra ise sadece yüzde 2,3 ile en düşük paya sahipti; İskoçya'nın oranı ise biraz daha yüksekti.

Indeed ekonomistleri, Londra'daki düşük oranın şehrin iş bileşiminden kaynaklanabileceğini belirtti. Birçok rolün finansal hizmetlerde olduğu Londra'da hâlâ resmi kıyafet bekleniyor. Teknoloji alanında ise rahat giyim o kadar yaygın ki ilanlarda nadiren belirtiliyor.