  1. Ekonomim
  2. Dünya
  Papa 14. Leo: Bu çatışmanın sorumlularına sesleniyorum, ateşi kesin
Takip Et

Papa 14. Leo: Bu çatışmanın sorumlularına sesleniyorum, ateşi kesin

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki halkların iki haftadır "korkunç bir şiddete maruz kaldıklarını" belirterek, çatışmanın sorumlularına "ateşkes" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papa 14. Leo: Bu çatışmanın sorumlularına sesleniyorum, ateşi kesin
Takip Et

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, buradaki konuşmasında, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın da misillemeleriyle devam eden, aynı zamanda İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla genişleyen Orta Doğu'daki krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İki haftadır Orta Doğu halkları, savaşın korkunç şiddetine maruz kalıyor. Binlerce masum insan öldürüldü ve çok daha fazlası evlerini terk etmek durumunda kaldı." diyen Papa, okulları, hastaneleri ve yerleşim bölgelerini vuran saldırılarda sevdiklerini kaybedenlere yakınlığını belirtti.

Papa 14. Leo, İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'a dikkati çekerek, "Lübnan'daki durum büyük endişe kaynağıdır. Ülkedeki yetkililerin devam eden ciddi krize kalıcı çözümler uygulayabilmelerini destekleyecek diyalog yollarının açılmasını umuyorum. Bu, tüm Lübnan halkının ortak yararı içindir." diye konuştu.

Orta Doğu'daki krize yönelik diyalog ve diplomasi çağrısını yineleyen Papa, "Bu çatışmanın sorumlularına sesleniyorum, ateşi kesin. Diyalog yolları yeniden açılsın. Şiddet, halkların beklediği adaleti, istikrarı ve barışı asla getiremez" ifadelerini kullandı.

