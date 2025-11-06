  1. Ekonomim
Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze’de halka insani yardım ulaştırılması ve iki devletli çözüm konularında görüşme gerçekleştirdi.

Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü
İtalya ve Vatikan'a resmi ziyaret için Roma'da bulunan Abbas, bu sabah temaslarına Vatikan'dan başladı.

Papa ile Abbas'ın görüşmesine ilişkin Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin, Vatikan'ın Filistin Devleti'ni tanımasını sağlayan 26 Haziran 2015 tarihli kapsamlı anlaşmanın 10. yıl dönümü vesilesiyle yapıldığı belirtildi.

Papa 14. Leo ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü - Resim : 1Açıklamada, "Samimi geçen görüşmede, Gazze'deki sivillere acilen yardım ulaştırılması ve iki devletli bir çözüm arayışıyla çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Papa 14. Leo ve Abbas, daha önce 21 Temmuz'da Gazze'deki durum ve Batı Şeria'daki şiddeti ele aldıkları bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yarın da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni ile ayrı ayrı görüşecek.

Bu arada, Roma'da Abbas'ın ziyareti dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Roma'da önceki Papa Franciscus'un kabrini ziyaret etti

Roma'ya dün öğleden sonra gelen Mahmud Abbas, burada ilk olarak 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin önceki ruhani lideri Papa Franciscus'un Azize Büyük Meryem Bazilikası'ndaki (Santa Maria Maggiore) kabrini ziyaret etti.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News'un haberine göre, kabre bir demet çiçek bırakan Abbas, bazilikanın çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus'u görmeye geldim çünkü onun Filistin ve Filistin halkı için yaptıklarını unutamıyorum ve Filistin'i kimsenin kendisinden istemesine gerek kalmadan tanımasını da unutamıyorum." diye konuştu.

Papa Franciscus, Ekim 2023'ten ölümüne kadar olan sürede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına zaman zaman yaptığı sert çıkışlarla tepki göstermişti.

