  3. Papa 14. Leo’dan Gazze için ateşkes ve hukuk vurgusu
Papa 14. Leo, Gazze’de Filistinlilerin korku ve kabul edilemez koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, acilen ateşkes sağlanması ve uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısında bulundu.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunu gerçekleştiren Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki Filistin halkına en derinden yakınlığımı belirtiyorum"

Papa 14. Leo, "Gazze'deki Filistin halkına en derinden yakınlığımı belirtiyorum. Korku içinde ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya devam ediyorlar. Topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar." dedi.

Gazze ile ilgili konuşmasında Papa, "'Öldürmeyeceksin' emrini veren Yüce Tanrı’nın huzurunda ve tüm insanlık tarihi ışığında, her insanın daima saygı duyulması ve korunması gereken dokunulmaz bir onuru vardır." ifadesini kullandı.

Papa 14. Leo'dan barış ve adalet için duaya davet

Papa 14. Leo, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben ateşkes için, rehinelerin serbest bırakılması için, müzakereler yoluyla diplomatik çözüme ulaşılması için, uluslararası insancıl hukuka tam riayet edilmesi için çağrımı yineliyorum. Herkesi, barış ve adaletin şafağının bir an önce doğması için içten duamda bana katılmaya davet ediyorum."

Papa'nın bu sözleri, meydana toplanan binlerce kişi tarafından alkışlandı.

Papa 14. Leo, dün de Gazze Şeridi'nde bulunan Kutsal Aile Kilisesi Rahibi Gabriel Romanelli'yi arayarak, bölgede yaşananlara ilişkin endişesini dile getirmişti.

