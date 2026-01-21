Papa 14. Leo’dan küresel savaş uyarısı

Papa 14. Leo, Vatikan’da düzenlenen haftalık genel kabul toplantısında, dünya genelinde süren çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Küresel barış ve uzlaşı çağrısı

Papa 14. Leo, küresel ölçekte uzlaşı ve adaletin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, insan onurunun geri plana itildiği ve çatışmaların sıradanlaştığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekti. Papa, bu ortamda barışın tesisi için ortak sorumluluk çağrısı yaptı.

Öte yandan Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Papa 14. Leo’nun Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani’yi Vatikan’da kabul ettiği bildirildi. Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.