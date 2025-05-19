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Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu!

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Vatikan'da görüştüğü yeni Papa 14. Leo'yu resmen Türkiye’ye davet etti. Bartholomeos, davet için Ortodoks dünyası açısından büyük önem taşıyan Aziz Andreas Yortusu'nun kutlandığı kasım ayı sonunu önerdi.

Haber Merkezi
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Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu!
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Papa 14. Leo, Hristiyan dünyası açısından büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla planlanan Türkiye ziyaretine resmen onay verdi.

Euronews Türkçe'den Esma Çakır'ın aktardığına göre, Fener Rum Patriği Bartholomeos, ziyaretin Ortodokslar için özel anlam taşıyan Aziz Andreas Yortusu’na denk gelen kasım ayı sonunda gerçekleşmesini önerdi.

Papa 14. Leo’ya Türkiye’ye gelmesi için resmi davet iletildi

Papa 14. Leo’nun dün gerçekleştirilen göreve başlama törenine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Patrik Bartholomeos ve Patrikhaneden bir heyet, bu sabah Vatikan’da Papa ile bir araya geldi. Bu vesileyle Patrik, Papa 14. Leo’ya Türkiye’ye gelmesi için resmi daveti iletti.

Vatikan’ın da bu tarihi değerlendirmeye aldığı, ancak ziyaretin bunun öncesinde de gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bu ziyaretin hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya resmi davet mektubu göndermesi gerekecek. Böylece Papa’nın ziyareti, bir “devlet ziyareti” statüsünde yapılacak. Papa’nın önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından da Patrikhane için İstanbul ve İznik’e geçmesi planlanıyor.

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