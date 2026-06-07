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Papa 14’üncü Leo'nun İspanya ziyareti başladı

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, dört kenti kapsayan İspanya ziyaretine başladı.

Haber Merkezi
DHA
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Papa 14’üncü Leo'nun İspanya ziyareti başladı
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Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo'yu Madrid'deki Barajas Adolfo Suarez Havalimanı'nda İspanya Kralı 6’ncı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez karşıladı.

15 yıl aradan sonra İspanya'yı ziyaret eden ilk Papa olan 14'üncü Leo'nun, programı kapsamında 9 Haziran'a kadar Madrid'de kalacağı ve sırasıyla Barselona, Kanarya Adaları'ndaki Gran Canaria ile Tenerife kentlerini ziyaret edeceği bildirildi.

Papa'nın, 8 Haziran'daki programı gereği İspanya Meclisi'nde konuşan ilk Papa olacağı da kaydedildi.

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