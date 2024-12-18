  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Papa: 2021'deki Irak ziyareti sırasında iki suikast girişimi atlattım
Takip Et

Papa: 2021'deki Irak ziyareti sırasında iki suikast girişimi atlattım

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 2021 yılında yaptığı Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papa: 2021'deki Irak ziyareti sırasında iki suikast girişimi atlattım
Takip Et

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, "Spera" adıyla gelecek yıl içinde yayınlanması beklenen otobiyografisinde Papa Franciscus, çocukluğundan yakın zamana dek anılarını derledi.

Papa Franciscus'un otobiyografisi

Papa'nın kitabında bahsettiği öne çıkan güncel anısı, 5-8 Mart 2021'de yaptığı Irak ziyareti ve bu gezisi sırasında atlatılan saldırı girişimleri oldu.

Papa Franciscus otobiyografisinde, "(Irak) Polis, İngiliz gizli servislerinden alınan bilgiler üzerine Vatikan Jandarması'nı uyarmıştı. Patlayıcılarla dolu genç bir intihar bombacısı olan kadın, kendini havaya uçurmak için Musul'a gidiyordu. Aynı amaçla yola çıkan bir minibüs de hızla hareket ediyordu ama seyahat devam etti." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyaretinin Musul ayağında jandarmaya iki saldırganı sorduğunu belirterek, "Jandarmaya bu iki saldırganla ilgili ne bilindiğini sordum. Komutan kısa bir yanıt verdi: 'Artık yoklar.' dedi. Irak polisi önlerini kesip onları patlatmıştı. Bu durum beni çok etkiledi. Bu da savaşın zehirli meyvelerinden biriydi." yorumunu yaptı.

Papa Franciscus, Irak'a yaptığı ziyaretle bu ülkeye giden tarihteki ilk Papa olmuştu.

Pentagon: Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürüyoruzPentagon: Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürüyoruzDünya

 

Dünya
ABD Deniz Kuvvetleri'nden Tom Cruise'a 'Üstün Kamu Hizmeti Ödülü'
ABD Deniz Kuvvetleri'nden Tom Cruise'a 'Üstün Kamu Hizmeti Ödülü'
Uzayda mahsur kalan astronotların dönüşü yeniden ertelendi
Uzayda mahsur kalan astronotların dönüşü yeniden ertelendi
Pentagon: Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürüyoruz
Pentagon: Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürüyoruz
İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırım
İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırım
CIA Direktörü Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'a gidecek
CIA Direktörü Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'a gidecek
ABD'li şirket UnitedHealthcare, CEO'su Thompson'ın öldürülmesini terör eylemi olarak nitelendirdi
ABD'li şirket UnitedHealthcare, CEO'su Thompson'ın öldürülmesini terör eylemi olarak nitelendirdi