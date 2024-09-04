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Papa, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Asya turu kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Papa, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
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Papa, dün başlayan Endonezya ziyareti kapsamında Merdeka Sarayı'nda Widodo ve diğer Endonezyalı yetkililerle görüştü.

Görüşme sırasında Widodo, Papa'nın Filistin'e ve Filistin halkına olan desteği için teşekkür etti.

Savaşın kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini belirten Widodo, "Savaş sadece sivil halka sefalet ve acı getirir." ifadesini kullandı.

Widodo, insanların farklılıklarının takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, barış ve daha iyi bir dünya çağrısı yaptı.

Franciscus ise Endonezya'nın kültürel çeşitliliğinin, "her bir parçası değiştirilemeyecek mükemmel bir mozaik" oluşturduğunu belirtti.

Papa, Cakarta'nın ana katedralinde de Hristiyan din görevlileriyle görüştü.

Franciscus, Endonezya'yı 35 yıl sonra ziyaret eden Papa

Endonezya'yı 35 yıl sonra ziyaret eden ilk Papa olan Franciscus, 1970'te Papa 6. Paulus ve 1989'da Papa 2. Ioannes Paulus'un (2. Jean Paul) ardından Endonezya'yı ziyaret eden üçüncü papa oldu.

5 Eylül'de Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olan Cakarta'daki İstiklal Camisi'ni de ziyaret edecek olan Papa, ayrıca ülkedeki Katoliklerle de görüşecek. Aynı gün Papa, Gelora Bung Karno Stadyumu'nda da büyük bir ayin yönetecek.

Papa'nın güvenliği için Endonezya ordusu ve Ulusal Polis Teşkilatından 9 bin 30 personel görevlendirildi.

Papa'nın Cakarta'dan 6 Eylül'de ayrılıp Papua Yeni Gine'ye hareket etmesi planlanıyor.

Papa'nın, 12 günlük Asya Pasifik bölgesi turu kapsamında Doğu Timor ve Singapur'u da ziyaret etmesi bekleniyor.

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