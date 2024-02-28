Papa Francis hastaneye kaldırıldı

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, influenza teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

İtalya merkezli haber ajansı ANSA, Papa'nın check-up için Roma'daki hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

85 yaşındaki Papa Francis hastalığı nedeniyle bugünkü ayinini bir yardımcısına devretti.

Son dönemde bir dizi sağlık sorunu yaşayan ve tekerlekli sandalyeyle gezen Papa, gelecek haftaki bazı programlarını da iptal etti.

Vatikan, Papa'nın grip olduğunu duyurmuştu.