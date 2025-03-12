Papa Franciscus’un Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu
Sağlık durumu stabil olduğu belirtilen Papa Franciscus'un 26 Mayıs'ta Türkiye'ye gideceği açıklandı. Papa'nın Patrik Bartholomeos ile bir araya gelmesi planlanıyor.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Papa Franciscus'un Türkiye ziyaretinin 26 Mayıs'ta gerçekleşeceğini açıkladı.
Patrik: Papa'nın sağlığına kavuşması için dua ediyorum
Patrik, Hristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin bin 700'üncü yıl dönümü için Türkiye'ye gelecek olan Papa'nın tamamen sağlığına kavuşmasını ve seyahati gerçekleştirebilmesini umduğunu belirterek bunun için dua ettiğini söyledi.
Konsilin yıl dönümüne katılacak
Hristiyanlık'ta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı konsillerin ilki 325 yılında İznik'te düzenlendi. Papa'nın bu konsilin yıl dönümü vesilesiyle söz konusu ziyareti yapacağı geçen yıl duyurulmuştu.
Papa'nın hastanede kalış süresi belirsiz
Vatikan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Papa'nın Roma'daki Gemelli Hastanes’nde "sakin bir gece geçirdiğini" duyurdu.
Doktorlar, Papa'nın yavaş ama kademeli olarak iyileştiğini belirterek hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı. Papa'nın genel sağlık durumu ve kırılganlığı göz önünde bulundurularak temkinli olunması gerektiğini belirten doktorlar bu nedenle hastanede kalış süresinin belirsizliğini koruduğunu vurguladı.
14 Şubat'tan beri hastanede
88 yaşındaki Arjantinli Papa, 14 Şubat'ta solunum enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Papa, bu tarihten bu yana her iki akciğerini etkileyen zatürre nedeniyle tedavi görüyor.