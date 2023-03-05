Papa Francis'den çağrı: İnsan kaçakçılığını durdurun

Papa Francis, geçtiğimiz hafta İtalya'nın Calabria kıyılarında düzinelerce insanın hayatını kaybettiği göçmen teknesi faciasının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yetkililere insan kaçakçılığının durdurulması için gerekli çalışmaların yapılması çağrısında bulundu

Papa, Aziz Petrus Meydanı'ndaki kalabalığa yaptığı haftalık hitabında, "Bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için çağrımı yineliyorum. İnsan kaçakçılığı durdurulsun," dedi.

Yerel yetkililer, olayın ardından şu ana kadar 70 cesedin çıkarıldığını söyledi. Göçmenler, Afganistan, Pakistan, İran, Somali ve Suriye gibi ülkelerin vatandaşlarından oluşuyordu. Ayrıca tekne Türkiye'den yola çıkmıştı.

Papa, "Umut yolculukları bir daha asla ölüm yolculuklarına dönüşmesin, Akdeniz'in berrak suları artık böyle dramatik kazalarla kanlanmasın" dedi.

Calabria bölgesinin doğu kıyısındaki Steccato di Cutro tatil beldesi yakınlarında teknenin parçalanıp dalgalı denizde batmasından sonra 200 kadar göçmenin bulunduğu tekneede yalnızca 80 kişi hayatta kaldı.

Bu hafta Avrupa Birliği liderlerini yasadışı göçü durdurmak için daha fazlasını yapmaya çağıran sağcı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Papa Francis'in sözlerini övdü.