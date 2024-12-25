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Papa-İsrail gerilimi artıyor! Büyükelçi, bakanlığa çağrıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "zulüm" olarak nitelendirirken, İsrail bu açıklamaların ardından Vatikan'ın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA
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Papa-İsrail gerilimi artıyor! Büyükelçi, bakanlığa çağrıldı
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Yedioth Ahronot gazetesinin verdiği haberde, Vatikan Büyükelçisi Nuncio Adolpho Yllana'nın bakanlığa dün çağrıldığı aktarıldı.

Haberde, Yllana'ya bakanlıkta Tel Aviv yönetiminin Papa'nın eleştirilerinden hayal kırıklığı duyduğu iletildiği belirtildi.​​​​​​​

Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "zulüm" olarak nitelendirmişti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 22 Aralık'ta geleneksel pazar duası için kamera karşısına geçerek, "Büyük bir acıyla Gazze'yi düşünüyorum; o kadar çok zulüm, makineli silahlarla vurulan çocuklar, bombalanan okullar ve hastaneler... Ne kadar büyük bir zalimlik." ifadelerini kullanmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri, 21 Aralık'ta da benzer şekilde İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarını eleştirerek, "Dün Patrik'in (Kardinal Pierbattista Pizzaballa) Gazze'ye girmesine daha önce izin vermiş olmalarına rağmen müsaade etmediler ve dün çocuklar bombalandı. Bu, savaş değil zulümdür. Bunu söylemek istiyorum çünkü yüreklere dokunuyor." diye konuşmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 361 Filistinli öldü, 107 bin 803 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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