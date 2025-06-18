Papa Leo’dan kritik mesaj: Dünya savaşa alışmamalı, savaş yenilgidir

Papa Leo, çarşamba günü yaptığı açıklamada, dünyanın savaşa alışmaması gerektiğini, savaşın her zaman bir yenilgi olduğunu söyledi.

"Kilisenin kalbi savaş çığlıklarıyla parçalanıyor"

Haftalık genel izleyici kitlesinde konuşan Leo şunları söyledi: “(Katolik) Kilise'nin kalbi, özellikle Ukrayna, İran, İsrail ve Gazze'den savaş bölgelerinden yükselen çığlıklarla parçalanıyor. Savaşa alışmamalıyız! Bunun yerine silahların cazibesini bir ayartma olarak reddedelim.”

"Güçlü silahlar barbarlığa sürükleme tehlikesi taşıyor"

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak silah sistemlerinin giderek artan yıkım kapasitesine dikkat çeken Papa, "Modern savaşlarda kullanılan güçlü silahlar, bizi geçmiştekinden daha büyük bir barbarlığa sürükleme tehlikesi taşıyor" dedi.

"Savaş yenilgidir"

Leo, selefi Francis'i örnek göstererek şunları ekledi: "Savaş her zaman bir yenilgidir!"

İsrail Gazze savaşı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım savaşında en az 55 bin 637 Filistinli öldürüldü.

İsrail-İran saldırıları

İsrail ayrıca 13 Haziran'da İran'ın birçok kentindeki nükleer tesislerinin yanı sıra üst düzey askeri komuta merkezlerini hedef alan büyük çaplı saldırılar başlattı.

İran medyası Çarşamba günü, İsrail'in Tahran ve diğer yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 585'e yükseldiğini, saldırıların geçen hafta başlamasından bu yana en az 1.326 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusunun misilleme olarak İsrail'e balistik füzeler fırlattığı, 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.