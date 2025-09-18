Papa Leo’nun ziyaret edeceği ilk ülkeler belli oldu: Türkiye ve Lübnan

Papa Leo'nun ilk yurtdışı ziyaretleri Türkiye ve Lübnan'a olacak. Papa'nın kasım ayı sonunda İstanbul'a gelmeyi planladığı aktarıldı.

Papa Leo İstanbul’daki etkinliğe davet edildi

Papa Leo’nun programında önce İstanbul'un yer aldığı aktarıldı. Ekümenik Patrik Bartholomeos’un sözcüsü, papanın 29 Kasım’da İstanbul’da yapılacak bir etkinliğe davet edildiğini doğruladı.

Türkiye'deki bir sonraki durak İznik olacak

Ardından papanın ve patrik Bartholomeos’un birlikte 30 Kasım Aziz Andreas Günü’nde İznik’e gitmeleri planlanmakta. Papa Leo, daha önce Temmuz ayında yaptığı açıklamada İznik Konsili’nin 1700. yıldönümüne katılmak istediğini belirtmişti.

Lübnan’a da gidecek

Vatikan kaynakları, aynı seyahatte Lübnan’ın da programa dahil edileceğini belirtti. Lübnan Maruni Kilisesi lideri Patrik Beşara el-Rai, ağustos ayında yaptığı açıklamada papanın 'Aralık ayına kadar' ülkeyi ziyaret edeceğini söylemişti. Haziran ayında Vatikan’ı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un da resmi davette bulunduğu aktarıldı.

Türkiye’ye son papa ziyareti 2014 yılında yapılmıştı

Çok dinli yapısıyla öne çıkan Lübnan’ı son olarak 2012’de Papa 16. Benedikt ziyaret etmişti. Türkiye’ye ise son papa ziyareti 2014 yılında Papa Francis tarafından yapılmıştı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle bu yılki İznik törenlerine katılamamıştı.