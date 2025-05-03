'Papa olmak isterdim' diyen Trump'tan çok konuşulacak paylaşım

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde 267'nci Papa'nın kim olacağı merak ediliyor.

Roma'da bulunan kardinallerin yaptığı toplantıda yeni Papa seçim sürecinin 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde başlayacağı duyurulmuştu.

Trump: Papa olmak isterdim

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump, bir gazetecinin, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz" cevabını vermişti.

Dikkat çeken paylaşım

Son olarak Trump'ı "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğraf, Başkan'ın kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Trump'ın kendisine ait sosyal medya platformu Social Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir yazı bulunmazken, Trump yapay zekayla üretilen fotoğrafta beyaz papa kıyafetiyle görünüyor.

Söz konusu görsel, Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı. Bundan yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray'a ait resmi X hesabından da paylaşıldı.