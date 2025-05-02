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Papa seçimlerine geri sayım: Sistina Şapeli’ne duman ritüeli için baca yerleştirildi

Vatikan’da Çarşamba günü başlayacak Papa seçimi için hazırlıklar sürüyor. Görevliler, seçimlerde oylama kararının ne olduğunun izleneceği duman ritüeli için Sistina Şapeli’nin çatısına baca yerleştirdi.

Haber Merkezi
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Papa seçimlerine geri sayım: Sistina Şapeli’ne duman ritüeli için baca yerleştirildi
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Vatikan yeni Papa'sını seçmek için hazırlıklara devam ediyor. Seçimlerde oylama kararının ne olduğunun izleneceği duman ritüeli için Sistina Şapeli’nin çatısına baca yerleştirdi. 

Her oylama sonunda pusulalar yakılacak

Bu baca sayesinde oylamanın durumu ve Papa'nın seçilip seçilmediği belli olacak. Her oylama sonunda pusulalar yakılacak. Dumanın rengine göre de sonuç açıklanacak. 

Dumanın rengi oylamanın sonucunu duyuracak

Vatikan çalışanları, 7 Mayıs'ta başlaması planlanan konklav için Sistine Şapeli'nin bacası takip edilecek.  Kardinaller, yeni papa için şapelde gizlice oylama yapacak ve oy pusulalarını özel bir sobada yakarak sonucu bekleyen dünyaya açıklayacak. Eğer kimse seçilmemişse bacadan siyah duman, yeni bir papa varsa beyaz duman çıkacak.

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