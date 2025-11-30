Papa'dan Erdoğan açıklaması: Ukrayna'da ateşkese yardımcı olabilir

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İstanbul'daki son gün ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa 14'üncü Leo, Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Papa 14. Leo, “Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz” dedi. Papa, iki devletli çözüm konusunda Türkiye ile Vatikan arasındaki fikir birliğine vurgu yaptı.

Papa 14. Leo, Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya, ABD ve Ukrayna liderleriyle olan iyi ilişkilerine değindi. Erdoğan'ın temaslarının Ukrayna'da ateşkese yardımcı olabileceğini belirtti.

Papa, "Erdoğan'ın hem Ukrayna Başkanı hem Rusya hem de ABD ile ilişkileri, bölgede diyaloğu teşvik etmek ve ateşkese doğru adım atılması için yardımcı olabilir" dedi.