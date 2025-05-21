  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Papa'dan Gazze açıklaması: Durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor
Takip Et

Papa'dan Gazze açıklaması: Durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor

Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze Şeridi'ndeki durumun giderek daha endişe ve acı verici hal aldığını ifade etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papa'dan Gazze açıklaması: Durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor
Takip Et

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak 8 Mayıs'taki Konklav'da seçilen Papa 14. Leo, bu göreve geldikten sonra bugün ilk kez genel kabul oturumunu gerçekleştirdi.

Papaların çarşamba günleri genellikle Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı oturumda konuşan Papa 14. Leo, "Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor." dedi.

Gazze'de yaşanan acılara dikkati çeken Papa, "Çocukların, yaşlıların, hasta insanların ödediği bu yürek parçalayıcı bedelin sona ermesi için insani yardımların onurlu şekilde girişine izin verilmesi ve düşmanlıklara son verilmesi çağrımı bir kez daha yürekten yineliyorum." diye konuştu.

Papa, inananlardan da her gün barış için dua etmelerini istedi, yürekleri silahsızlandırmaları gerektiğini söyledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların yeniden başlatılmasıyla çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 53 bin 573 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

AP üyesi Botenga: AB, İsrail'le ortaklığı gözden geçirmek yerine derhal iptal etmeliAP üyesi Botenga: AB, İsrail'le ortaklığı gözden geçirmek yerine derhal iptal etmeliDünya
İsrail eski Başbakanı Olmert: İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıkları savaş suçuna çok yakınİsrail eski Başbakanı Olmert: İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıkları savaş suçuna çok yakınDünya

 

Dünya
İran: ABD ile bir sonraki tur görüşmelere katılıp katılmamayı değerlendiriyoruz
İran: ABD ile bir sonraki tur görüşmelere katılıp katılmamayı değerlendiriyoruz
Reuters: Andriy Portnov, Madrid'de silahlı saldırıda öldürüldü
Reuters: Andriy Portnov, Madrid'de silahlı saldırıda öldürüldü
AP üyesi Botenga: AB, İsrail'le ortaklığı gözden geçirmek yerine derhal iptal etmeli
AP üyesi Botenga: AB, İsrail'le ortaklığı gözden geçirmek yerine derhal iptal etmeli
Almanya hükümetinden sert karar: Aile birleşimi askıya alınıyor
Almanya hükümetinden sert karar: Aile birleşimi askıya alınıyor
İngiliz mahkemesi kararını verdi: Kredi kartı devi 47 milyon kişiye tazminat ödeyecek
İngiliz mahkemesi kararını verdi: Kredi kartı devi 47 milyon kişiye tazminat ödeyecek
ABD'li aktör George Wendt, hayatını kaybetti
ABD'li aktör George Wendt, hayatını kaybetti