Papa'dan Gazze'de insani hukuka saygı duyulması çağrısı

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaya da değindi.

Papa Franciscus, "İsrail ve Filistin'de yaşananları büyük bir acıyla takip etmeye devam ediyorum. Çok kişiyi düşünüyorum. Özellikle küçükleri ve yaşlıları. Rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çağrımı yineliyorum. Çocukların, hastaların, yaşlıların, kadınların ve tüm sivillerin çatışmanın mağduru olmamalarının sağlanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Papa, "İnsani hukuka saygı duyulmalı, özellikle de insani koridorları garanti etmenin ve tüm halka yardım sağlamanın acil ve gerekli olduğu Gazze'de." dedi.

İnananları 17 Ekim'de Orta Doğu'da barış için dua ve oruç tutmaya davet eden Papa, "Çok sayıda kardeşimiz öldü. Lütfen daha fazla masum kanı dökmeyin ne kutsal topraklarda ne Ukrayna'da ne de başka bir yerde. Artık yeter. Savaşlar her zaman yenilgidir." diye konuştu.